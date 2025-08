Javno pismo Univerzi v Mariboru

Spoštovani rektor prof. dr. Zdravko Kačič, spoštovano vodstvo mariborske univerze!

Svet se je zganil ob srhljivih podobah genocida, ki se pred našimi očmi vsakodnevno odvija v Gazi. Tudi slovenske univerze kot nosilke znanja in moralne avtoritete imajo svojo neizpodbitno akademsko in etično dolžnost ukrepati ob sistematičnih kršitvah mednarodnega prava in človekovih pravic, ki jih izvaja država Izrael. Želimo izpostaviti, da akademska skupnost ni le prostor za raziskovanje in poučevanje; naša odgovornost mora izhajati iz temeljnih načel pravičnosti, enakosti in spoštovanja mednarodnega pravnega reda, ki zavezuje vse javne institucije, vključno z univerzami. Univerza v Mariboru sodi med ključne družbene institucije, od katerih se pričakuje, da aktivno izkazujejo svojo družbeno vlogo. V tem duhu vas odločno pozivamo k dvema ukrepoma.

Prvič, k takojšnji prekinitvi vseh oblik sodelovanja z izraelskimi ustanovami. Podpisnice in podpisniki predlagamo, da Univerza v Mariboru nemudoma prekine vse oblike institucionalnega sodelovanja z izraelskimi akademskimi in raziskovalnimi institucijami, ki prispevajo k sistematičnim kršitvam mednarodnega prava in človekovih pravic. Na tako gesto je ob svojem obisku Slovenije opozorila že Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na okupiranem palestinskem ozemlju, tudi med nastopom v Mariboru in tudi na Pravni fakulteti naše univerze. Na Univerzi v Ljubljani so podpisnice in podpisniki apela nedavno zahtevali zamrznitev statusa Izraela v Obzorju Evropa, zato pričakujemo, da se mariborska odzove na podoben način. A ne le da od evropske komisije zahteva izločitev izraelskih univerz in institucij iz programov, ki jih financira, ne glede na to, ali so neposredno ali posredno povezane z vojaškimi strukturami, temveč da tudi sama prevzame odgovornost in takoj prekine z vsemi sodelovanji z izraelskimi univerzami, institucijami in podjetji.

Palestinke med peskom iščejo zrna riža. FOTO: Eyad Baba/AFP

Drugič, podpisnice in podpisniki pričakujemo, da se odprejo študijska mesta za palestinske študentke in študente. Na tej točki od vas pričakujemo, da to izpeljete s pomočjo ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Za zgled je lahko Konferenca rektorjev italijanskih univerz (CRUI) in njihov projekt štipendiranja (IUPALS), namenjen palestinskim študentkam in študentom, ki prebivajo na palestinskih ozemljih, da bi jim omogočili dostop do mednarodnega izobraževanja prek akademskih programov v Italiji. V ta namen so ponudili skupaj 97 štipendij, razdeljenih med 35 sodelujočih univerz. Projekt naše univerze bi lahko vključeval tudi tečaj slovenskega jezika za palestinske študentke in študente, po modelu, ki ga je Univerza v Mariboru leta 2022 uveljavila za študentke in študente iz Ukrajine.

To sta dva naša predloga. Zakaj se mora Univerza v Mariboru odzvati? Ker so izraelske institucije pogosto neposredno vpletene v podporo sistemu apartheida, vojaške okupacije in kolonializma, ki zatira palestinsko prebivalstvo, vključno z razvojem tehnologij. Tako sodelovanje je v nasprotju z akademsko integriteto in etično odgovornostjo, ki jo univerze nosijo kot varuhinje znanja in družbenega napredka. Ker želimo ravnati v skladu z akademsko vestjo in etiko, vas kot prve med enakim pozivamo k takojšnjim dejanjem za zaustavitev institucionalnega sodelovanja z izraelskimi ustanovami in univerzami ter k razpisu štipendij za palestinske študentke in študente, ki bi vključevali oprostitev šolnin, nastanitev in programe učenja slovenskega jezika z namenom olajšanja njihove integracije.

Podpisane in podpisani pričakujemo, da se ti ukrepi izvedejo brez odlašanja, v skladu z zakonskimi obveznostmi in mednarodnimi zavezami Slovenije. Globoko smo prepričani, da mora vsaka fakulteta in univerza v celoti prevzeti svojo vlogo pri uveljavljanju omenjenih pravic in obvez, saj so v temelju dolžnostnega ravnanja. Slovenske univerze ob kršitvah človekovih pravic in mednarodnega prava ne smejo ostati tihe ali nevtralne, še najmanj ob krvavi moriji in genocidu, ki se ravnokar odvija v Gazi in kjer vsak dan znova spremljamo pasivnost svetovne politike brez odločne volje, da bi ga pomagala ustaviti. Nevtralnost v tem kontekstu pomeni sostorilstvo pri ohranjanju nepravičnosti in pristajanje na vojne zločine, kar je v neposrednem nasprotju z vlogo univerz kot institucij, ki sooblikujejo etično in pravično družbo.

dr. Boris Vezjak, FF UM

dr. Branislava Vičar, FF UM

dr. Smiljana Gartner, FF UM

dr. Katja Košir, FF UM

dr. Bojan Musil, FF UM

dr. Mihaela Koletnik, FF UM

dr. Tina Vršnik Perše, PEF UM

dr. Edvard Protner, FF UM

dr. Gjoko Nikolovski, FF UM

dr. Marta Licardo, UM PEF

dr. Monika Mithans, UM PEF

Ana Lampret, FF UM

Lucija Dežan, FF UM

dr. Satja Mulej Bratec, FF UM

dr. Janja Hojnik, PF UM

Ivona Popović, UM PEF

dr. Katja Kozjek Varl, UM PEF

dr. Katja Plemenitaš, FF UM

dr. Črtomir Matejek, UM PEF

Fatma Zehra Keskin Krzan, FF UM

dr. Mojca Marič, FF UM

dr. Nejc Plohl, FF UM

dr. Mira Krajnc Ivič, FF UM

dr. Marija Javornik, FF UM

dr. Simon Zupan, FF UM

Martin Justin, FF UM

dr. Janez Bregant, FF UM

dr. Ines Voršič, PEF UM

dr. Janja Batič, PEF UM

dr. Friderik Klampfer, ZRSZ

dr. Borut Trpin, FF UM

dr. Mihaela Brumen, PEF UM

dr. Dragan Potočnik, FF UM

dr. Bojan Borstner, FF UM

dr. Janja Vollmaier Lubej, FF UL, FF UM

prof. Darko Golija, PEF UM

dr. Sara Tement, FF UM

dr. Mojca Puncer, PEF UM

prof. Oto Rimele, PEF UM

dr. Monika Lamot, FF UM

dr. Rudi Klanjšek, FF UM

dr. Blanka Bošnjak, FF UM

dr. Marko Jakovac, FNM UM

dr. Kirsten Margaret Hempkin, FF UM

dr. Iztok Palčič, FS UM

dr. Miran Lavrič, FF UM

dr. Tjaša Mohar, FF UM

dr. Petra Štirn Janota, PEF UM, FF UM, FNM UM

dr. Tibor Rutar, FF UM

dr. Andreja Kozmus, FF UM

dr. Janja Usenik, UM PEF

dr. Tina Cupar, FF UM

dr. Varja Balžalorsky Antić, FF UM

dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, FNM UM, PEF UM

dr. Tomaž Onič, FF UM