Izjava Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije o Gazi

Akademija znanosti za trajnostni razvoj Slovenije z globoko zaskrbljenostjo in etično odgovornostjo spremlja humanitarno katastrofo, ki se odvija v Gazi. Številne mednarodne in nevladne organizacije, neodvisni pravni strokovnjaki in tudi Meddržavno sodišče (ICJ), opozarjajo na resno verjetnost, da v Gazi poteka genocid nad palestinskim prebivalstvom, kar zahteva takojšnje ukrepanje v duhu mednarodnega prava, humanosti in osnovne civilizacijske etike.

Akademija znanosti za trajnostni razvoj Slovenije, na podlagi sklepa njenega predsedstva, izraža:

1. Odločno obsodbo vsakega namernega množičnega uničevanja civilnega prebivalstva

Napadi na civilno infrastrukturo, zdravstvene ustanove, šole, univerze ter načrtno onemogočanje dostopa do hrane, vode in zdravil pomenijo hude kršitve ženevskih konvencij in mednarodnega humanitarnega prava. Dejstvo, da je bilo ubitih več deset tisoč otrok in drugih civilistov, je nedopustno in ne more biti opravičeno z varnostnimi ali političnimi cilji.

2. Globoko razočaranje nad molkom in pasivnostjo evropske politike

Politična tišina, izogibanje jasni terminologiji in pogosto relativiziranje nasilja pomenijo soodgovornost za nadaljevanje trpljenja in uničenja. To pomeni spodkopavanje vrednotnih in pravnih temeljev EU ter njen moralni razkroj. Zato pozivamo:

• organe slovenske oblasti, da nadaljujejo s pritiskom na Izrael neposredno ter prek evropskih in drugih mednarodnih organov,

• Evropsko unijo, da takoj prekine vojaško, tehnološko in diplomatsko podporo katerikoli strani, ki krši temeljne človekove pravice.

Napadi na civilno infrastrukturo, zdravstvene ustanove, šole, univerze ter načrtno onemogočanje dostopa do hrane, vode in zdravil pomenijo hude kršitve ženevskih konvencij in mednarodnega humanitarnega prava. FOTO: Eyad Baba/AFP

3. Solidarnost z vsemi žrtvami, predvsem civilisti in otroki

Znanost in akademija nista ločeni od sveta in trpljenja. Ne smemo dopustiti, da načela človečnosti, enakopravnosti in pravice do življenja izgubijo svojo veljavo zaradi političnih ali geostrateških interesov. Izrekamo sočutje vsem žrtvam in podporo kolegom znanstvenikom, učiteljem, zdravnikom, umetnikom, študentom in vsem tistim, ki živijo v izrednih razmerah.

4. Poziv k dejanskemu mednarodnemu ukrepanju

Akademija poziva vse mednarodne in regionalne organizacije, vključno z Organizacijo združenih narodov, Mednarodnim kazenskim sodiščem in Meddržavnim sodiščem, da pospešijo neodvisne preiskave vojnih in genocidnih zločinov ter zagotovijo mehanizme odgovornosti in pravičnosti.

5. Akademski bojkot sodelovanja z institucijami, vpletenimi v represivne prakse

Pozivamo slovenske univerze in raziskovalne ustanove, da prekinemo sodelovanje z institucijami, ki so neposredno vključene v kršitve mednarodnega prava, zlasti z izraelskimi entitetami, povezanimi z vojaško-industrijskim kompleksom.

Pozivamo evropsko komisijo, da preneha oziroma zamrzne sodelovanje izraelskih univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij v programih, kot so Obzorje Evropa.

Akademija znanosti za trajnostni razvoj Slovenije je na strani življenja, pravičnosti, humanosti in trajnostnega miru. V tišini genocida je dolžnost znanosti, da govori.

***

Zasl. prof. dr. Niko Toš, predsednik

Predsedstvo Akademije za trajnostni razvoj Slovenije