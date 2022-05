Slabo se piše državi, v kateri je vojak bolje plačan kot raziskovalec

V nadaljevanju preberite:

Slovenska osamosvojitev ni bila uspešna zato, ker bi se slovenska teritorialna obramba desetletja oboroževala, da bo nekoč premagala JLA. Tudi partizani niso zmagali v drugi svetovni vojni zato, ker bi se desetletja prej oboroževali, se urili in namenjali za oboroževanje dva odstotka BDP. Ko je Slovenijo kdo napadel, se je slovenski narod poenotil v obrambi in okupatorju ustvaril razmere, ki so bile zanj zelo neugodne. Danes Slovenska vojska skrbi, da smo varni. A če bo Slovenijo kdo napadel, je verjetno ne bo rešilo tistih nekaj poklicnih vojakov in milijonske investicije v orožje, ampak narod, ki se bo takrat poenotil proti zunanjemu agresorju.