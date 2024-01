Stebri zelene modrosti

Vojna v Ukrajini in spopadi v Gazi po terorističnem napadu Hamasa 7. oktobra ne smejo odvrniti pozornosti sveta od naših skupnih prednostnih nalog: zmanjšanja emisij CO 2 , doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter boja proti revščini in neenakosti.

To je doktrina, ki jo Francija izvaja na mednarodni ravni v okviru pariškega pakta za ljudi ter podnebnih vrhov Planet in En Planet. Temelj naše strategije mora biti pospešitev ekološkega prehoda in boja proti revščini. Zdaj je namreč popolnoma jasno, da si nobena država ne bo prizadevala za zaščito planeta, če bo cena, ki jo bo morala plačati, njene državljane pripeljala v socialnoekonomsko slepo ulico.

Najrazvitejša svetovna gospodarstva, ki so od industrijske revolucije naprej tudi največji onesnaževalci z emisijami CO 2 , se morajo odreči fosilnim gorivom. Če želimo uresničiti cilje pariškega podnebnega sporazuma, se o tem ni mogoče pogajati.

Znanost je določila trajektorijo: premog moramo opustiti do leta 2030, nafto do leta 2045, plin pa do leta 2050. Najodgovornejše so države G7, vendar se mora tudi Kitajska, ki je zdaj druga največja onesnaževalka v zgodovini, v celoti zavezati.

Najprej je treba odpraviti grožnjo, ki jo predstavlja premog. Zdaj 2000 gigavatov inštaliranih zmogljivosti oddaja dovolj CO 2 , da bi se temperatura dvignila nad 1,5 stopinje Celzija. Medtem ko Mednarodna agencija za energijo priporoča umik 92 GW na leto, je 500 GW dodatnih zmogljivosti že načrtovanih.

Čeprav je odgovornost držav G7, da se do leta 2030 odpovejo premogu (Francija bo to storila leta 2027), so gospodarstva v vzponu zdaj največji porabniki premoga. V teh državah moramo pospešiti financiranje obnovljivih virov energije in jedrske energije, ki mora imeti kot obvladljiv in razogljičen vir energije ključno vlogo.

Za uresničitev pariškega podnebnega sporazuma moramo zagotoviti tudi zasebno financiranje in trgovino. Stroški naložb morajo biti višji za akterje v sektorju fosilnih goriv. Potrebujemo zeleno obrestno mero in rjavo obrestno mero. Prav tako potrebujemo podnebno klavzulo v naših trgovinskih sporazumih, saj ne moremo hkrati zahtevati, da naša industrija postane bolj zelena, in podpirati liberalizacije mednarodne trgovine z izdelki, ki onesnažujejo okolje.

Za najranljivejše države moramo ustvariti pogoje, ki jim bodo omogočili financiranje prizadevanj za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter dostop do zelenih tehnologij, ki so nova gonila rasti. To pomeni, da je treba preseči tradicionalno »uradno razvojno pomoč« in za ranljive države storiti to, kar so bogate države med pandemijo covida-19 naredile zase: izvajati nenavadno fiskalno in monetarno politiko.

Rezultati so že vidni: v dveh letih smo po pobudi, ki smo jo sprejeli v Parizu spomladi leta 2021, za ranljive države sprostili več kot sto milijard dolarjev posebnih pravic črpanja (SDR, to je rezervnih sredstev Mednarodnega denarnega sklada). Z aktiviranjem teh »mirujočih sredstev« podaljšujemo 20-letna posojila po skoraj ničelnih obrestnih merah za financiranje podnebnih ukrepov in pripravljenosti na pandemije v najrevnejših državah. Začeli smo spreminjati pravila o dolgu, da bi v primeru podnebnega šoka ustavili plačila za takšne države. Spremenili smo tudi pristojnosti večstranskih razvojnih bank, kot je Svetovna banka, tako da prevzemajo večja tveganja in mobilizirajo več zasebnega denarja.

S tem se bomo še naprej ukvarjali, tudi v novem skladu za izgube in škodo, kjer moramo zaradi podnebnih tveganj mobilizirati nove zasebne zavarovalne mehanizme. Izhajali bomo iz posebnih potreb najbolj prizadetih držav. V prvi polovici leta 2024 bosta Francija in Bangladeš podpisala sporazum o financiranju prilagajanja podnebnim spremembam ter izgube in škode, pri čemer bo francoska razvojna agencija prispevala milijardo evrov (1,1 milijarde ameriških dolarjev) naložb, Mednarodni denarni sklad pa bo v obliki novih posojil odobril do milijardo SDR.

Na svetovni ravni moramo opredeliti mehanizme upravljanja za najbolj ključne izzive, s katerimi se bomo morali spopasti v prihodnjih letih, ko bo dostop do vode med najbolj perečimi.

To pomeni tudi, da je treba na svetovni ravni opredeliti mehanizme upravljanja za najbolj ključne izzive, s katerimi se bomo morali ukvarjali v prihodnjih letih, od katerih je dostop do vode med najbolj perečimi. V zvezi s tem bosta Francija in Kazahstan septembra 2024 med generalno skupščino Združenih narodov sklicala vrh, imenovan Ena voda.

Poleg tega se moramo osredotočiti na vzpostavitev temeljev biogospodarstva, ki bo plačevalo za storitve, ki jih zagotavlja narava. Narava je naša najboljša tehnologija za obsežno zadrževanje ogljika. Države z najpomembnejšimi rezervami ogljika in biotske raznovrstnosti, predvsem v treh glavnih tropskih gozdnih bazenih, morajo v zameno za upravljanje teh življenjsko pomembnih rezerv pridobiti veliko večja sredstva, ki se določijo za vsako državo posebej. Francija je na konferenci COP28 že sklenila tri tovrstne pogodbe, in sicer s Papuo Novo Gvinejo, Republiko Kongo in Demokratično republiko Kongo.

Vendar je reforma prostovoljnega trga ogljika nujna. Vzpostaviti moramo mednarodno borzo ogljika in biotske raznovrstnosti, ki bo vladnim in zasebnim akterjem omogočila, da organizirajo prostovoljne izmenjave ogljikovih dobropisov na podlagi dovolj ambicioznih meril, da se prepreči »zeleno zavajanje« in da se lokalne skupnosti poplačajo.

Ocean je naš najpomembnejši ponor ogljika, zato ga moramo zaščititi. Francija in Kostarika bosta junija leta 2025 v Nici sklicali tretjo konferenco Združenih narodov o oceanih, na kateri naj bi posodobili mednarodno pravo, vključno s prepovedjo onesnaževanja s plastiko ter zaščito globokega morja in morskega dna. Te reforme bi omogočile tudi razvoj nacionalnih strategij za zaščito morskega dna v državah z izključnimi gospodarskimi conami.

Ne bomo uspešni, če ne bomo reformirali Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki imata pomembno vlogo pri določanju norm in financiranju zelenega prehoda na svetovni ravni. Osemdeset let po ustanovitvi sta ti instituciji glede na velikost svetovnega gospodarstva in prebivalstva še vedno premalo financirani, države v vzponu in države v razvoju pa so še vedno izključene iz njunega upravljanja. Vendar se ne bomo mogli dogovoriti o ciljih in financiranju, dokler ne bodo imele vse države, ki se pogajajo, enakopravnega položaja. Zato moramo pregledati upravljanje iz Bretton Woodsa in od držav v vzponu zahtevati, da prevzamejo svoj del odgovornosti pri financiranju svetovnih javnih dobrin.

