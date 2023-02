Ukrajina je Evropa

Svet, ki smo ga poznali, se je 24. februarja 2022 obrnil na glavo. Razblinjeni so bili upi milijonov ukrajinskih družin, ki se vse od takrat vsak dan spopadajo z novimi izgubami. Mnogi so morali čez noč pustiti vse in zbežati. Osem milijonov Ukrajincev, to je za štiri Slovenije ljudi, je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove in zatočišče poiskati v Evropski uniji. Še šest milijonov je notranje razseljenih.

Svet se je spremenil tudi za vse, ki smo priča nasilju, krivicam, očitni kršitvi mednarodnega prava, terorizmu, nespoštovanju človekovih pravic in vojnim hudodelstvom, ki se leto pozneje še vedno dogajajo na suverenem ukrajinskem ozemlju.

Vsi si želimo mir, še najbolj Ukrajinci. Celotna evropska ideja je zgrajena na miru. Toda mir brez svobode in brez pravice ni nikakršen mir.

Ukrajinski predsednik Zelenski je pred dvema tednoma v evropskem parlamentu predstavil svoj pogled na Evropo kot celino pravil, vrednot, enakosti in pravičnosti, celino, ki ji Ukrajina nesporno pripada. Po drugi strani si Kremelj z vsemi silami prizadeva uničiti evropske vrednote.

Zato ima Ukrajina še naprej našo podporo. Dolžni smo jo zagotoviti zaradi njenih državljanov, zaradi Evrope, zaradi miru. Nanjo lahko računajo neštete družine, ki so ostale brez vsega. Nanjo lahko računajo ukrajinske obrambne sile, ki se borijo za svobodo, demokracijo in svetovni red, ki temelji na pravilih. Nanjo lahko računajo vsi, ki se borijo za nas.

Zato evropski parlament poziva k ustanovitvi posebnega sodišča, ki bo sodilo vsem odgovornim za vojne zločine – zločine, ki ne zastarajo. Zločine, pred katerimi si ne moremo zatiskati oči.

Roberta Metsola z Volodimirjem Zelenskim. FOTO: Daina Le Lardic/eu 2023 via Reuters

Zato mora Evropska unija vztrajati pri sankcijah proti Rusiji, posameznikom in subjektom, ki podpirajo Putinovo nezakonito vojno, ter izvajati pritisk na druge države in zasebna podjetja, ki še vedno poslujejo s Kremljem. Običajnega poslovanja z Rusijo je konec. Evropski parlament se želi ozreti tudi v prihodnost in začeti priprave na dan osvoboditve. Na članstvo Ukrajine v EU. Vsaka država kandidatka ima svojo pot do tega cilja, vendar moramo pogajanja začeti čim prej. S perspektivo članstva bomo Ukrajino moralno in simbolično podprli ter ji pomagali pri obnovi svobodne države.

S tem ne mislimo le obnove zelo velikega števila porušenih stavb, temveč tudi ukrajinskega upravnega, političnega in pravosodnega sistema. Za to bo potrebno trdo delo in težavne reforme. Nujne bodo spremembe in drzne odločitve.

Pri tem lahko pomagajo evropski parlament in številni programi EU. Toda Ukrajinci so se lani izkazali kot eden najpogumnejših in najodpornejših narodov ter osupljiv zgled boja proti močnejšemu nasprotniku. Zaslužijo si našo neomajno podporo. Naša prihodnost je skupna. Ukrajina je Evropa. Evropa je Ukrajina.

***

Roberta Metsola, predsednica evropskega parlamenta. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.