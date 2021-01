Več okuženih, več mutacij

V nadaljevanju preberite:

V številnih laboratorijih po vsem svetu (tudi pri nas) z »noro hitrostjo« proučujejo virusne različice in njihove mutacije v celičnih kulturah in na živalskih modelih ter jih testirajo na protitelesa, ki jih povzročajo cepiva in na protitelesa, ki nastajajo pri naravno preboleli bolezni. Rezultati sedanjih raziskav kažejo, da mutacije, ki si jih delita obe različici, nista spremenili aktivnosti nevtralizacijskih protiteles, ki so jih proizvedle osebe, ki so bile cepljene s cepivom Pfizer-Biontech. Podatki o drugih mutacijah in cepivih se pričakujejo kmalu.



In kar je verjetno najpomembnejše, čim prej je treba globalno množično implementirati program cepljenja, da virus obvladamo planetarno in mu čim bolj onemogočimo spreminjanje svojih dednih lastnosti, kar bi lahko privedlo do še bolj črnih scenarijev.