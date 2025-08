Vsak trenutek dneva vemo, da prav zdaj v Gazi umira človek, otrok.

Vemo tudi, da bi mi – ljudje z vsega sveta – to lahko preprečili. Še več, lahko bi ustavili Izrael, njegovo okupacijo Palestine, apartheid, genocid, stradanje palestinskega prebivalstva.

MI in VI – skupaj bi to lahko preprečili.

MI smo civilna družba, organizirana v različne iniciative, organizacije, skupine, varuhi izvajanja naše ustave in njenih zavez o politiki miru in nenasilja.

MI smo neprostovoljno prisiljeni v vlogo sokrivcev.

MI smo ljudstvo, smo davkoplačevalci.

MI vas plačujemo, da ravnate po pravu in pravičnosti.

Verjamemo, čeprav ne moremo razumeti, da nekaterih pobijanje in stradanje otrok ne bolita in da mislijo le nase, ampak MI smo številnejši …

… in VI ste nas dolžni poslušati. In ne le poslušati – dolžni ste ravnati in odločati v skladu z našimi pričakovanji, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti naše države in temeljnih načel človečnosti, ki jih vsebujejo mednarodni kodeksi. VI niste sami in vaš mandat ni nedotakljiv.

VI lahko prekinete diplomatske stike z Izraelom in odpokličete veleposlanika.

VI lahko sprejmete ukrepe za izvajanje določb mednarodnega prava in pristojnih mednarodnih sodišč.

VI lahko omogočite, da se Palestinci iz Gaze čim prej združijo s svojimi družinami in da štipendisti iz Gaze lahko nemoteno nadaljujejo študij v Sloveniji.

VI lahko prekinete pogodbe z izraelskimi podjetji.

Vi lahko predlagate zamrznitev članstva Izraela v ZN in drugih mednarodnih telesih.

VI lahko pristopite k tožbi Južne Afrike proti Izraelu.

VI lahko pridružite Slovenijo haaški skupini.

VI lahko greste na obisk v Gazo in s seboj povabite evropske kolege in tam nadzirate prihod in razdeljevanje humanitarne pomoči.

VI lahko tudi zamrznete stike z ZDA in njihovo kompromitirano vlado.

VI lahko tudi odstopite, če menite, da ne morete storiti ničesar, da bi ustavili genocid.

Že zdaj je prepozno, prosimo, ukrepajte! Za Palestino, za človečnost, za nas vse!

V imenu združenja pobud za solidarnost s Palestino,

***

Eva Marn, Irena Androjna Mencinger, Marko Hren, Keti Jovanovski, Marjana Lavrič, Sonja Lokar, Nada Pretnar, Iztok Šori, Arne Vehovar, Barbara Vodopivec, Ira Zorko