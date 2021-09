Balzac za telebane

V kolumni preberite:

Zato so klasiki to, kar so, ker v različnih okoljih ali kontekstih vedno znova osmišljajo in definirajo družbo ter njene zagate. Cankar. Kosovel. Melville. Balzac. Vsi kanonizirani in vsi po malem osovraženi, sploh med šoloobvezno mladino, ki jim jih institucije vsiljujejo »prezgodaj«. Nekako se prebijejo skozi obvezno čtivo in ga za vedno zavržejo, čeprav bi ob primernem doziranju in starostno ustrezni iniciaciji marsikateri klasik utegnil postati mlademu človeku priljubljen način zapravljanja časa.