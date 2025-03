Bo veriga počila?

V nadaljevanju preberite:

»Vse je bilo za vedno, dokler ni bilo več.« Tako je antropolog Aleksej Jurčak naslovil svojo knjigo o družbenih učinkih sesutja sovjetskega sistema. Posrečeni naslov bi lahko služil za opis številnih političnih in družbenih dinamik: ne le navidezno stabilnih sistemov, ki se v nekaj tednih zrušijo v prah, temveč tudi ravnovesij akcij in reakcij, za katere se zdi, da se ponavljajo v nedogled. Dolga leta, celo desetletja se nihalo trendov giblje po predvidljivem vzorcu, dokler se ne utrga iz verige. To je edina »železna napoved« zgodovine: na neki točki se spremembe ne bodo več odvijale po znanem vzorcu.

Na Madžarskem so vajeni, da obdobje med dvema Orbánovima zmagama zaznamujejo protesti, za katere se zdi, da bodo zamajali desničarski režim.