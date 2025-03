Madžarska vlada vložila zakon, ki prepoveduje Parade ponosa

Vladajoča stranka Fidesz pod vodstvom Viktorja Orbána je v madžarski parlament vložila zakon, ki bi prepovedal parado ponosa v Budimpešti in uvedel kazni za organizatorje ter udeležence. Policiji bi hkrati omogočil uporabo tehnologije za prepoznavo obrazov, s katero bi identificirala tiste, ki bi se kljub prepovedi udeležili dogodka.

Parada ponosa, ki v Budimpešti poteka že tri desetletja, predstavlja eno največjih javnih praznovanj pravic skupnosti LGBT+ na Madžarskem. Kljub dolgoletni tradiciji pa je zdaj pod udarom Orbánove vlade, ki že več let stopnjuje pritisk na spolne manjšine in druge civilnodružbene skupine.

Orbán, ki je na oblasti od leta 2010, svojo politiko utemeljuje na sklicevanju na tradicionalne vrednote in »zaščito otrok«. Leta 2021 je sprejel zakon, ki prepoveduje »prikazovanje in promocijo homoseksualnosti« mladoletnikom, kar je sprožilo ostre kritike Evropske unije in človekoljubnih organizacij. Evropska komisija je zaradi tega zakona Madžarsko tožila na Sodišču EU.

Novi zakon bi, kot navaja Reuters, še dodatno omejil pravico do javnega zbiranja, saj bi prepovedal vsakršne shode, ki »kršijo zakon o zaščiti otrok«. V praksi bi to pomenilo avtomatsko prepoved Parade ponosa, čeprav organizatorji vztrajajo, da njihov dogodek nikakor ne ogroža otrok.

Del predlaganega zakona vključuje tudi dovoljenje policiji za uporabo sistemov za prepoznavo obrazov, ki bi omogočili identifikacijo udeležencev Parade ponosa. FOTO: Gergely Besenyei/AFP

»Ne bomo se pustili utišati,« so zapisali organizatorji Budimpešta Pride v izjavi za javnost in dodali, da bodo parado organizirali kljub morebitni prepovedi.

Zakon pred volitvami in napadi na svobodo medijev

Orbán se pripravlja na parlamentarne volitve, ki bodo prihodnje leto, in se sooča z okrepljeno opozicijo, ki mu predstavlja največji politični izziv doslej. V zadnjih tednih je poleg LGBT+ skupnosti napadel tudi neodvisne medije, nevladne organizacije in opozicijske politike.

Kot poroča Associated Press, se je njegova retorika še zaostrila po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo. Madžarski premier se močno opira na ideološko sorodne politike v ZDA in Evropi, pri čemer svojo vlado prikazuje kot branika krščanske civilizacije pred »zahodnim dekadentnim vplivom«.

Madžarska se pod Orbánovim vodstvom vedno bolj odmika od vrednot EU in postaja avtoritarna država, ki zatira opozicijo, omejuje medijsko svobodo in diskriminira manjšine. FOTO: Reuters

Del predlaganega zakona vključuje tudi dovoljenje policiji za uporabo sistemov za prepoznavo obrazov, ki bi omogočili identifikacijo udeležencev, ki se udeležijo shoda. Kritiki opozarjajo, da bi to lahko vodilo v obsežen nadzor prebivalstva in dodatno omejevanje državljanskih svoboščin.

Odziv opozicije in EU

Budimpeštanski župan Gergely Karácsony, eden najvidnejših opozicijskih politikov, je na družbenih omrežjih sporočil, da bo Parada ponosa letos »morda še večja kot kdajkoli prej«.

Evropska unija je že večkrat opozorila Madžarsko na kršitve temeljnih človekovih pravic, vendar Orbánova vlada vztraja pri svoji politiki kljub morebitnim sankcijam. Evropski poslanci so novi zakon že označili za »nevaren precedens v omejevanju svobode zbiranja in izražanja«.

Mednarodne organizacije, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch, so zakon prav tako obsodile. Kot poroča Los Angeles Times, je Madžarska pod Orbánom postala »laboratorij avtoritarne politike«, kjer vlada postopoma spodkopava temeljne demokratične pravice in povečuje nadzor nad prebivalstvom.

Madžarska na poti v izolacijo?

Madžarska se pod Orbánovim vodstvom vedno bolj odmika od vrednot EU in postaja avtoritarna država, ki zatira opozicijo, omejuje medijsko svobodo in diskriminira manjšine, pišejo ameriški mediji.

Novi zakon bi, kot navaja Reuters, še dodatno omejil pravico do javnega zbiranja, saj bi prepovedal vsakršne shode, ki »kršijo zakon o zaščiti otrok«. FOTO: Marton Monus/Reuters

Če bo zakon sprejet, bo pomenil eno najstrožjih omejitev pravic LGBT+ skupnosti v EU in nevaren precedens, ki bi lahko spodbudil podobne ukrepe v drugih konservativnih državah.