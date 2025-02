Orban Parado ponosa pošilja v zaprte prostore, a ta se ne da

Madžarska vlada si prizadeva ustaviti že skoraj 30-letno tradicionalno Parado ponosa v Budimpešti. Ta ne bi smela napolniti javnih prostorov, kar je po mnenju vlade stvar zaščite otrok. Gergely Gulyas, vodja kabineta predsednika vlade Viktorja Orbana, ni pojasnil, kakšne konkretne omejitve bodo uvedli, je pa napovedal spremembe ustave. V njej naj bi določili, da sta spola ženski in moški, otrokova pravica do fizičnega, psihičnega in moralnega razvoja pa ima prednost pred vsemi pomisleki.

Gulyas je v četrtek dejal, da bi morala Parada ponosa potekati v zaprtih prostorih, ne pa po glavnih ulicah Budimpešte, kot v preteklih letih, je poročal Reuters. Neela Ghoshal, direktorica za zakonodajo, politiko in raziskave pri LGBTQ+, pa je CNN povedala, da je ideja o Paradi ponosa v zaprtih prostorih norčevanje iz osnovnega koncepta parade.

»To je razgaljena avtokracija,« je dejala Ghoshal in dodala, da so trditve o zaščiti otrok čiste laži. Njihov namen je manipulacija z javnostjo, da bi ta sprejela krčenje človekovih pravic za vse.

V letrošnjem nagovoru državi je Viktor Orban napovedal omejitev Parade ponosa. FOTO: Zoltan Fischer/AFP

Opozorila je tudi, da otroci, ki se čutijo ali so drugačni, že obstajajo in doživljajo ekstremno nasilje in diskriminacijo. »Če Orban dela v korist madžarskih otrok, ne more izbirati. Najboljša pot za zagotavljanje otrokovega zdravega razvoja je upoštevanje znanosti, poslušanje otrok in prizadevanje, da res nikogar ne pustimo za sabo,« meni Neela Ghoshal.

Opozorila ne zaležejo

Orbanova vlada če dolgo uporablja varnost otrok kot razlog za nepriznavanje pravic LGBTQ+ v državi. 2021 je Madžarska prepovedala prodajo vsebin, povezanih s spremembo spola ali homoseksualnostjo, mlajšim od 18 let. Evropska komisija je opozorila, da tak ukrep krši lepo število evropskih pravil, pa tudi človeško dostojanstvo, svobodo izražanja in informiranja. Leto kasneje je Komisija Madžarsko tožila na evropskem sodišču.

Lani je bila parada v Budimpešti 22. junija. FOTO: Marton Monus/Reuters

Orban pa je v nagovoru državi še ta teden dejal, da Madžarska ne sme popustiti. »Ne smemo opustiti zaščite naših otrok,« je dejal Orban. Organizatorjem Parade ponosa pa je dejal, naj se ne trudijo s pripravo letošnje parade. »To bi bila izguba časa in denarja,« je opozoril.

Parada bo junija

Isti dan je Ponos Budimpešta (Budapest Pride) sporočil, da so se že začele priprave na parado na 30. parado, ki bo junija. Organizatorji menijo, da so napadi na skupnost LGBTQ+ zgolj politični teater, v katerem vladajoča stranka uporablja LGBTQ+ za lastno korist.

Gergely Karácsony, župan Budimpešte, je CNN povedal, da je podpora Paradi ponosa tako naravna in samoumevna kot podpora ljubezni med dvema človekoma. »Podpora paradi ni le prepričanje, temveč tudi dolžnost župana raznolikega in svobodnega mesta,« pravi župan.

Orban bi Parado ponosa omejil na zaprte prostore, župan Budimpešte pa meni, da je parada del raznolikega in svobodnega mesta. FOTO: Marton Monus/Reuters

Slogan letošnje parade bo Doma smo, pravijo organizatorji. Kot dodajajo, je bilo v preteklih letih nešteto poskusov, da bi prepovedali pohod, a noben ni bil uspešen. »Končno, Ponos je demonstracija, z 20 ali pa več deset tisoč ljudmi, zgodil se bo. Ne borimo se le za pohod ponosa v Budimpešti ali za skupnost LGBTQ+, borimo se za pravico vseh Madžarov do protesta, do svobode govora in da se postavijo zase,« pravijo.