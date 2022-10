Čakanje in dvom

V nadaljevanju preberite:

Čakamo! Letargično počnemo to, kar so nas naučili. Kar znamo. In to dobro. Torej čakamo!

Kaj pravzaprav čakamo? Čakamo, da se bodo pocenili elektrika, nafta, opažne plošče in stročji fižol. Koga čakamo? Čakamo, da bodo mimo še ene predsedniške volitve, na katerih bomo zdolgočaseno izbrali njo ali njega, ki nam bosta v tradicionalnem slogu rutiniranega sistemskega karierizma povedala, da drugače kot tako, da ubogamo sistem in njega institucije, verjamemo in potrpimo, ne gre. Čakamo skratka.