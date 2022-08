Četverno računovodstvo in okolje

V nadaljevanju preberite:

Tako zanimivo poletje ima njegov šef, da je nanj svet skoraj pozabil. Namreč, na petinsedemdesetletnega računovodjo Allena Weisselberga, dolgoletnega šefa financ Trump Organization. Ta mesec je pred newyorškim sodiščem priznal, da je desetletja poslovne knjige vodil precej po svoje, za kar mu je pretilo petnajst let zapora. Zdaj bo, se je sporazumel s tožilci, v kehi odsedel le sto dni pa plačal 1,9 milijona dolarjev kazni. Tudi, in to je veliko pomembneje, pričal bo proti svoji donedavni firmi v prihajajočih sodnih postopkih. Kar pa se prestopkov tiče, storil je kar petnajst različnih kaznivih dejanj, tako da jih je precej duhamorno vse povzeti. Ampak v ozadju vseh je dokaj preprosta ideja. Imaš vsaj dve vrsti poslovnih knjig. Ene kažeš davkariji. Druge pa šefu in njegovim upnikom.