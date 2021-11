Četverokotnik ignorance

V nadaljevanju preberite:

Pred skoraj natanko 155 leti se je z italijansko aneksijo Benečije končal spopad, ki mu Italijani pravijo tretja vojna za neodvisnost. Leta 1866 se je nedavno ustanovljena Kraljevina Italija povezala z Bismarckovo Prusijo v zavezništvo proti Avstrijskemu cesarstvu. A medtem ko so Prusi do tal pregazili avstrijsko vojsko, se je italijanska ekspedicija ustavila pred pasom trdnjav, ki so jih Avstrijci zgradili v ozkem prehodu med Padom in Gardskim jezerom. Zaradi svoje strateške postavitve je obrambni sistem zaslovel kot quadrilatero oziroma »četverokotnik«. Beseda je sčasoma prešla v žurnalistični besednjak in pomenila nekaj takega kot nepremagljivo oviro.

A preden so Italijani ugotovili, da se je vmes zgodila transportna revolucija in da bi lahko, tako kot Prusi na severu, trdnjave preprosto obšli s hitrimi manevri po železnici, je dvakrat manjša avstrijska armada razbila neokretne napadalce in jih v bitki pri Custozi pognala nazaj v Lombardijo. Italijani so poskušali rešiti vsaj svoj ugled pomorske sile, a je njihovo modernejšo mornarico pri Visu premagala manj številna avstrijska flota pod poveljstvom Mariborčana Wilhelma von Tegetthoffa.