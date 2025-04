V nadaljevanju preberite:

Svetovna gospodarska politika je zoprna. In morda najbolj zoprno je, da se pripetljajev preteklih dni ne bomo nikdar več otresli. Za zmeraj bodo z nami. Res je, na dolgi rok bomo poznali vse njihove posledice. Večino od njih bo svet prej ali slej odpravil. Ampak o njih bomo govorili in se jih spominjali, mi in še naši zanamci. O njih bodo pisali študije in raziskave.