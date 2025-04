Macron in Starmer: Trgovinska vojna ne koristi nikomur

Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer sta v soboto govorila o ameriških carinah in njihovem vplivu na svetovno gospodarstvo. Trgovinska vojna »ni v nikogaršnjem interesu, a morajo biti na mizi vse možnosti«, sta se strinjala voditelja, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Downing Streeta.

Starmer in Macron sta po telefonu govorila o posledicah trgovinske politike ZDA. Izrazila sta zaskrbljenost zaradi carin in njihovih posledic za svetovno gospodarstvo, zlasti v regiji jugovzhodne Azije.

Poleg tega sta poudarila pomen sodelovanja in koordinacije med evropskimi zavezniki pri soočanju z gospodarskimi izzivi, ki izhajajo iz teh ukrepov, in nujnost ohranjanja tesne komunikacije v prihodnjih tednih.

»Medtem ko je svetovno gospodarstvo v šoku zaradi carin, ki so jih uvedle ZDA, smo ponovno potrdili našo željo, da tesno uskladimo stališča,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril Macron. »Moramo biti enotni in skupaj odločeni, da zaščitimo naše državljane in naša podjetja,« je dodal.

V soboto so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA iz celega sveta. FOTO: Ludovic Marin/Afp

25-odstotne carine na uvoz avtomobilov

V soboto so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA iz celega sveta, ki jih je pod oznako vzajemne carine za večino držav in ozemelj po svetu, tudi Evropsko unijo, uvedel ameriški predsednik Donald Trump. Za okoli 60 držav in EU bodo v sredo uvedene še višje carine. Za Unijo bo skupna dodatna carinska stopnja pri 20 odstotkih.

ZDA so uvedle tudi 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov.

Starmer in Macron sta govorila kmalu po tem, ko je v soboto britanski proizvajalec luksuznih avtomobilov Jaguar Land Rover (JLR) sporočil, da bo začasno ustavil pošiljke v ZDA, medtem ko želi »obravnavati nove trgovinske pogoje« pravil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča nemška tiskovna agencije dpa.