Divji lov na bogove v belem

Leto dni mineva, odkar je zakrožila novica, da je koronavirus med nami in da so ga v deželo najverjetneje prinesli zdravniki, ki so smučali v italijanskih Dolomitih. Takrat se mi to ni zdelo nič več kot folklorna slovenska zavist in žlehtnoba. A leto dni od začetka pandemije se zgodba ponavlja, na udaru je zdravnik, ki je novi sev koronavirusa prinesel z dopusta v Namibiji. Reakcije pa identične: fovšija in zloba. Če se je o zdravnikih, ki si lahko privoščijo drage zimske počitnice, lani na začetku pandemije bolj ko ne čenčalo, je pogrom nad nesrečnim zdravnikom zdaj stvar družbenega konsenza, pri njem pa imajo glavno besedo mediji. Človek se od drugih bitij namara res loči po tem, da je moralna žival. A Slovenec se od soljudi loči po tem, da je moralistična žival. Moralizem ni postal le moralno sprejemljivo družbeno vedenje, med pandemijo je postal moralna norma. Če ne moraliziraš skupaj z nami – si sploh eden od nas?