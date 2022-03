Dolgi covid Vladimirja Putina

V nadaljevanju preberite:

Ko je Francis Fukuyama leta 1992 zapisal, da se je ob koncu komunizma in hladne vojne ter s širjenjem demokracije, kapitalizma in zahodnega načina življenja na vseh koncih sveta končala tudi zgodovina sama, si je Vladimir Putin ravnokar slačil uniformo agenta KGB in si oblačil suknjo politika. Veliki zagovornik liberalne demokracije Fukuyama leta 1992 ni mogel ničesar vedeti o njenem nasprotju, iliberalni demokraciji, ter o nasprotju prostotržnega kapitalizma – avtokratskem kapitalizmu, ki blagostanje prinese novemu mikrorazredu oligarhov, ljudstvo pa pusti v ekonomski stagnaciji in ideološki resignaciji