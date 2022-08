Espresso, sveta krava in tango v Parizu

V kolumni preberite:

Kaj imajo skupnega Erida, plameni, muza, krogla in espresso? Vsi našteti so (tudi) astronomski instrumenti.

Na Zelo velikem teleskopu na ESO observatoriju Paranal v Čilu najdemo instrumente: ERIS (po slovensko Erida), kar je kratica za Enhanced Resolution Imager and Spectrograph, FLAMES (plameni) – Fibre Large Array Multi-Element Spectrograph, MUSE (muza) – Multi-Unit Spectroscopic Explorer, SPHERE (krogla) – Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch in ESPRESSO – Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations.