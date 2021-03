Festival nesporazumov

Kaj pa cepiva proti noricam, ošpicam, proti gripi, kaj pa biološka zdravila, denimo za koprskega Krisa? Kaj pa cepivo, s katerim se je cepil papež Frančišek in še na tisoče drugih duhovnikov, vrh države in vrh NSi? Komu je življenje bolj sveto - pridigam ali znanosti?

Med ljudmi je razširjeno mnenje, da jim en tak, nepremišljen tvitek ne more ravno škoditi. In si dajo duška. Pa si lahko predstavljamo, kako bi se nam življenje lahko odvijalo, če naš tviterski prvak tistega usodnega novembrskega dne ne bi prvi med edinimi na svetu čestital napačnemu predsedniku ZDA in hkrati ne bi dodal svoje nerazumno poglobljene analize o šibkem predsedniku?Ta najbolj švoh ameriški predsednik je 58. dan svojega predsedovanja uresničil svoj obljubljeni 100-dnevni cilj in dosegel 100-milijonsko precepljenost svojih državljanov. Zdaj imajo toliko cepiva, da ne vedo, kam z njim. Na zalogi imajo več deset milijonov odmerkov cepiv, zato se gre Joe Dedka Mraza in deli milijone odmerkov prijateljskim sosedam. Če bi samo pol dnevne količine rezerv poslal na Brnik, bi bila Slovenija 1. aprila precepljena. Potrebovali bi en sam res dobro zašiljen, centriran, usmerjen tvitek.Dobro, postavimo, da nam je novembra malce zdrsnilo. Se zgodi. Kaj moremo. Decembra nas vprašajo, če bi vzeli pol milijončka (pravzaprav 800.000) ta najboljših cepiv z dodatnega kupčka. Zdaj mi pa vi povejte, ali je o tej ponudbi odločal en anonimus iz naključne žnj komisije, ali PV ni imel časa, ker je moral pred južno spisati 94 tvitov in se je moral onegaviti z mediji, je bila spet polna luna, ali kaj? Najprej trdi, da nismo ničesar zamudili, drugič gladko zvali krivdo na svojega predhodnika. Tretjič obrne ploščo, da saj niso nič zamudili, da torej nihče ni kriv, ker da imajo obljubljenih še preveč - kar sedem (pravljičnih) milijonov cepiva. Da je torej vse v najlepšem redu. Si mislite: v ZDA se s 100 milijoni zagotovljenih cepiv ukvarja šibki Joe, pri nas so krivi Zunajzemljani, Zvezda Zenica, ali pa mučenica Ursula. Četrt milijona upokojenih Slovencev bo kasneje cepljenih, zamujajo obrambni zid pred tretjim valom, zaradi česar se jih bo najbrž 10.000 po nepotrebnem okužilo in tenko piskalo ... Zdaj vi meni povejte: kaj bi naredila opozicija, če bi tako cepilno pošiljko zafural Serpentinšek? Povozili bi ga z valjarjem. In to upravičeno.Je pa bilo obvezno nujno takoj zagnati hajko, ko so cepivo med državami bojda delili drugače od višegrajskih smernic. V tem primeru so premajhne količine evropska afera številka ena, drugič je pol milijona cepiv za majhno Slovenijo pivčin dim, češ: »Saj nismo vedeli!«. Si predstavljate, da bi se najšibkejši predsednik na svetu Biden odpovedal 80 milijonom odmerkom (takšna je opuščena slovenska količina preračunana na ameriške dimenzije) v korist prijateljem iz Evrope?»Komunajzarski« mediji so v treh dneh pozabili na decembra zakockano paleto cepiv. Pozabili tudi po zaslugi ljubljanskih škofov, ki so nenadoma odkrili moralno spornost cepiva Zvezda Zenica. Pa ravno tega! In ravno zdaj! Kot da Fajzer in Đonson v svojih laboratorijskih gojiščih ne uporabljata podobne celične linije HEK 293, ki je bila nekoč pridobljena iz zarodka. In le kako ti naši mojstri za duše tako prepričano vedo, da je šlo pred 50 leti res za umetno splavljen zarodek? Kaj pa, če je mati umrla v takšni ali drugačni nesreči, zaradi možganske kapi ali česa tretjega? Kaj pa, če je šlo za spontan splav?Kaj pa cepiva proti noricam, ošpicam, proti gripi, kaj pa biološka zdravila, denimo za koprskega Krisa? Kaj pa cepivo, s katerim se je cepil papež Frančišek in še na tisoče drugih duhovnikov, vrh države in vrh NSi? Komu je življenje bolj sveto - pridigam ali znanosti? Kako ta oglaševalska kampanja po okusu določenih farma velikanov koristi reševanju čim večjega števila ljudi? Si verniki v tako brezupnem cepilnem položaju lahko privoščijo razkošje izbire domnevno moralno čistih cepiv? Zemlja postaja res spet vse bolj ploščata, nas pa vračajo v čase Galilea Galilea. V takih časih se včasih zgodi, da celo škofje vzamejo besede nazaj. Jupiter si to lahko privošči, ovce nikoli.V čase grmad nas že lep čas silijo tudi naši poslanci in predstavniki naroda. Zato tudi predlagajo zakon, s katerim bi se po svojih predstavah menda odkupili volilcem in predvsem ugajali velikemu vodji hkrati. Z istim zamahom bi rešili še mariborske šerife, ki so hoteli s popisom gimnazijcev še bolj ugajati vodji. Mariborski gimnazijci pa so morali po takem »šnel kurzu« predčasno maturirati (dozoreti) samo zato, ker so verjeli, da so njihovi starši in dedki mislili resno, ko so lep mariborski trg krstili za Trg svobode. Sami nesporazumi, mejduš!