Gobarjenje na predvečer jedrske kataklizme

V nadaljevanju preberite:

To jesen sem se odločila, da se končno naučim razlikovati pogojno užitno gobo od strupene in tako se mi je neko popoldne v gozdu, ko sem med podrastjo opazila gobo, ki je za trenutek spominjala na mladega orjaškega dežnika, končno posvetilo, zakaj nevarnost jedrske katastrofe ni bila tako visoka že vse od vrhunca hladne vojne, kubanske raketne krize, od katere te dni mineva natanko 60 let.

Prejšnji teden so mediji objavili vabo za klike, zgodbo o 72-letni srbski babici, ki je na tržnici v Šabcu prodajala strupene gobe in v bolnišnico spravila več kot deset ljudi, vsaj eno pa v grob. Mediji šušljajo, da so kupci, misleč, da gre za travniške kukmake, jurčke in lisičke, v resnici pojedli zeleno mušnico, eno najusodnejših gob, kar jih raste v naših gozdovih. Ne vem sicer, kako bi kdorkoli zeleno mušnico lahko zamenjal za jurčka ali lisičko, če že, jih je babica najbrž prodajala, misleč, da gre za kukmake. Z nekaj smole, starostne slabovidnosti in seveda zaradi nepoznavanja bi se zeleno mušnico dalo zamenjati tudi za eno od dežnikaric.