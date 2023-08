Gremo v Čile

V nadaljevanju preberite:

Na poletni šoli uporabljamo GoChile, prvi in edini slovenski teleskop na južni polobli, na daljavo, prek računalniške povezave. Dijakinje in dijaki opazujejo prelete satelitov, vrtenje asteroida, prehod eksoplaneta pred njegovo zvezdo, planetarno meglico, območje rojevanja novih zvezd, zvezdno kopico in več galaksij. Krasno je videti v njihovih očeh, (raz)vajenih prečudovitih astronomskih posnetkov z vesoljskima teleskopoma Hubble in James Webb, žar, ki ga prižgejo posnetki, narejeni z zgolj 40-centimetrskim teleskopom na Zemljinem površju. Ti posnetki so njihovi – sami so jih načrtovali, posneli, obdelali in analizirali.