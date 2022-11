Iz zemlje smo in k zemlji se vračamo

V nadaljevanju preberite:

Med 6. in 18. novembrom v Egiptovskem Šarm el Šejku poteka 27. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah Cop27. V uvodnem nagovoru je generalni sekretar António Guterres opozoril na to, da se ozračje segreva dvakrat hitreje, kot so do zdaj napovedovali znanstveni izračuni in da smo priča klimatskemu kaosu.

Nenavadno topla jesen je del istega problema kot poletne suše in požari, uničujoča neurja, jesenske poplave in spomladanske pozebe. Podnebje se spreminja hitreje, kot se na spremembe lahko odzivajo občutljivi ekosistemi, na katerih temelji tudi naše preživetje. Da moramo ukrepati, že dolgo vemo. Kako? To je težje vprašanje.

Leta 2005 sem kot diplomant arhitekture in dopisnik ene od takratnih arhitekturnih revij začel spremljati trende trajnostne gradnje predvsem v Avstriji. Obiskoval sem konference in strokovna srečanja o pasivni gradnji. Ta je bila v Avstriji takrat že zelo razvita in obiskal sem številne primere enostanovanjskih in večstanovanjskih objektov, ki so že več let dokazovali, kako je mogoče graditi energetsko učinkovito.