Jabolko spora

Ne vem, kako to naredijo in kako jim uspe, ampak na približno pet do deset let mi zmešajo glavo, svet vržejo s tečajev in mi za določen čas ugrabijo ves razpoložljivi prosti čas. Apple Corp., ustanovljena leta 1968 v Londonu, je moja različica Apple Inc., ustanovljena leta 1976 v kalifornijskem Los Altosu. Logotip britanske multimedijske korporacije ni odgriznjeno jabolko, temveč fotografiran svetopisemski sadež, ki je bil na vinilnih ploščah na eni strani neolupljen, na drugi prerezan na pol. Da sta se podjetji parkrat pravno zapletli v spore, je jasno samo po sebi, prvič že na koncu sedemdesetih, ko je Corp. tožila Inc. zaradi kršitve zaščitnega znaka in imena, tožbo pa dobila, tudi zaradi obljube Inc., da se nikoli ne bo mešala v glasbeni posel. Kako se je to končalo, vemo.