Janez lahko vlada dalje

Zadnja novica: Nekaj Slovencem je le odleglo – Janez Ivan lahko vlada dalje. Zgodilo se je minulo noč. Očitno so bila uslišana številna prizadevanja globoko užaloščene zapuščajoče vlade. Ta je vložila 32 zakonskih predlogov na prvi parlamentarni seji, napovedala dva posvetovalna referenduma na drugi seji in še 340 zakonskih predlogov ter 25 posvetovalnih, potem pa še 12 zakonodajnih referendumov na prihodnjih šestih sejah. (Če smo za drugi tir lahko šli dvakrat na referendum, zakaj ne bi za ohranitev vlade šli vsaj trikrat?) Za ohranitev najboljše slovenske vlade so se neuradno zavzeli še ustavni sodniki v senci, maloštevilni uravnoteženi novinarji, ki so pregnali jebeno več odvisnih novinarjev z RTV.