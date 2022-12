Je leto naokrog

V kolumni preberite:

Začel se je veseli december. Obiskal nas je Miklavž, prižgali smo lučke v mestih, vaseh in domovih, družimo se in krasimo novoletna drevesa, otroci in mnogi odrasli v pričakovanju daril, ki jih bosta morda prinesla Božiček in Dedek Mraz.

Proslavljamo, da je Zemlja naredila še en obhod okoli Sonca. Za začetek leta bi lahko izbrali katerikoli dan v njem. Najstarejše znano praznovanje prihoda novega leta sega menda štiri tisočletja nazaj v Babilon. Začetek novega leta jim je označeval prvi Lunin mlaj po pomladnem enakonočju – dnevu konec marca, ki ima enako »količino« svetlobe in teme.