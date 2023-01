Kaj zmoremo v letu 2023

V nadaljevanju preberite:

Kmet boren osla z volom vpreže

ter pridno z njima brazde reže.

Ta čast je oslu šla po glavi.

»Kaj meniš, brate,« volu pravi,

»kdo vreče nosil bo poslej?«

Vol: »Tisti, ki jih je poprej!«

Ta malo pozabljena Stritarjeva basen (Kmet, osel in vol) se mi zdi dobra ponazoritev napovedi, kaj se bo letos dogajalo z našim zdravstvom. Zdravstvo ni računalniška igrica, ki jo igralec kadarkoli resetira in začne znova. Ali z zakonom lahko določimo, da bo naslednje leto vlak iz Maribora ali Kopra v Ljubljano pripeljal v največ tričetrt ure? Lahko, a bodo posledice enake, kot je s pravico do osebnega zdravnika. Zdravstvo je sistem, katerega delovanje pretežno določa v desetletjih vzpostavljena infrastruktura, (materialna, kadrovska, organizacijska), podobno kot velja za energetiko ali javni prevoz. In zdravstvo smo, podobno kot javni prevoz, v novi državi razvojno zanemarili, ker smo ga ves čas sistemsko urejali kot »družbeno porabo« in »strošek«, ki naj bo čim manjši, da bo več denarja ostalo za druge družbene potrebe. Niti slišati nismo hoteli o zdravstvu kot o pomembni gospodarski in razvojni dejavnosti, ki celotni družbi lahko prinaša kakovostne zaposlitve, tehnološke preboje, družbeni razvoj in blagostanje.