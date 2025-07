Na Hrvaškem tri dni po izginotju v Dravi našli truplo otroka

Hrvaški reševalci so danes končali iskanje devetletnega otroka, ki je v ponedeljek zvečer izginil v reki Dravi v kraju Belišće na severovzhodu države. Njegovo truplo so našli nekaj kilometrov od kraja nesreče, poročajo lokalni mediji.

Vodja hrvaške gorske reševalne službe v Osijeku Krešimir Burazin je davi za portal SiB.hr povedal, da se umikajo s terena. »Naša prisotnost tu ni več potrebna,« je dodal. SiB.hr prav tako poroča, da so dečka našli nekaj kilometrov od kraja, kjer je izginil.

Deček se je z mamo in šestletnim bratom v ponedeljek zvečer kopal na neurejenem kopališču reke Drave v Belišću. Ko jih je rečni tok potegnil v strugo, so se začeli utapljati. Mamo in njenega drugega otroka so iz reke rešili, devetletnik pa je izginil pod vodno gladino. Pri njegovem iskanju so sodelovali številni gorski reševalci, pripadniki policije in gasilci.