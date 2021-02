Kam greš, Slovenija?

Odpri galerijo

Načrt za okrevanje in odpornost bo strateško in finančno najpomembnejši projekt aktualne vlade z dolgoročnimi posledicami še v obdobju daleč onkraj obstoja te koalicije. Odločal bo, ali in kako bo naša država pripravljena na ključne izzive tega desetletja in še naprej, v kakšnem okolju in blaginji bodo živele prihajajoče generacije. In kam bo usmerjena naša prihodnost. FOTO: Matej Družnik