Kdor ne pleza, ni Slovenc

Si mislite, kako težko je te dni ministru Aleš Blondu? Slovenski športniki kraljujejo na Japonskem, prejemajo in prinašajo drage kovine v državo, prepevajo Zdravljico, vesoljna Slovenija v transu, minister Blond (v Istri mu pravijo Bjondo) pa ne more deliti veselja. Ne more gledati zlato-srebrne Tine, kako se objema s francosko prijateljico, ne vidi vragolij Dončićevih fantov in fint, ne odšteva sekund pri kolesarjenju navkreber ... No, pri kolesarjih ga še razumemo.