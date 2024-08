(KOLUMNA) Davčne tegobe

V nadaljevanju preberite:

Odkar je nastala država, pobira davke. Čudno, ampak prav temu dejstvu se imamo za zahvaliti, da so v davnini izumili pisavo. Nekako je pač bilo treba zabeležiti, koliko je kdo dolžen oblastem. A se o tem, za kaj so vse davki koristni, ljudje prerekamo že vse od njihovega nastanka. Povzetek? Davkoplačevalci radi nergamo. Pa vendar niso vsi davki enako nepriljubljeni. Če so ulični protesti pred sedeži evropskih institucij kakršnokoli merilo, so danes sporni predvsem okoljski davki. Tudi davki na nepremičnine so marsikomu zdijo bolj dvomljivi od drugih vrst prispevkov.