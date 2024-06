(KOLUMNA) Diktatura svobode

V nadaljevanju preberite:

V teh krajih politični populizem tradicionalno pripisujemo desnemu političnemu spektru. Krivica. Počasi si bo treba priznati, da je ideja o monopolu desnice nad populizmom passé.

Še več: aktualni vladi, ki si pravi levosredinska, ker naj bi nas protipola »osvobodila« s pomenljivo blagovno znamko Svoboda, je treba čestitati, saj je z nekaj zakonodajnimi manevri presegla tiste, s katerimi tekmuje v priljubljenosti.

Če je modus operandi politične desnice, da svoje manevre pred javnostjo legitimira s strahom pred tujim in novim, si levica pomaga z drugačnimi čustvi. Na novo so odkrili pregovorno slovensko fovšijo in jo zapakirali v bizaren zvarek podalpske uravnilovke. V razredni boj nove dobe.

»Če ne moremo mi, tudi oni ne bodo.«

Z zakonom o gostinstvu so kratkoročno oddajanje omejili na 30 dni. Seveda bi kdo lahko protestiral, da je vtikanje osvobojene države v razpolaganje z lastnino hud poseg v posameznikovo svobodo, a je bil tak revolt že v kali zadušen s pomočjo dnevnoinformativnih uredništev naših televizij.