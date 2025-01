Albanija je prepovedala tiktok

Po televiziji sem slišal, da so Albanci kratko malo prepovedali aplikacijo tiktok. Nezaslišana kršitev svobode? Svoje dejanje so utemeljili s trditvijo, da slabo deluje na mladino.

Slovenija je dežela demokracije, pravne države, svobode itd. Pri nas bi šla stvar čisto drugače: ko bo doseženo neko število oboroženih napadov med učenci, ustreljen učitelj ali dva, tedaj se bodo na pobudo obupanih ravnateljev sestali minister s svojimi adlatusi, notranji minister, krdelo pravnikov, psihologov, psihiatrov, zdravnikov, družboslovcev, predstavniki nevladnih organizacij pa predstavniki RKC, mogoče celo predsednik društva za komunikacijo z nezemljani, pa iluminati strank, vsaj ene, razni influencerji ... in celo kakšni programerji. Razvila se bo tehtna polemika, ostre besede bodo letele sem in tja. Ne bo pomembno, da nihče od njih nima omenjene aplikacije in zagotovo ne ve, kaj in kako se z njo dela. Po kakšnem letu bodo ugotovili, da problem obstaja, da ga je treba strokovno opredeliti in imenovana bo komisija, ki bo morala pripraviti poročilo. Rok sicer ne bo opredeljen, saj se ve – čim prej! Končna ugotovitev bo zaradi spornosti romala na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Tako deluje sistem demokracije, pa ne samo v Sloveniji. Vsa Evropa je okužena s kronično in akutno neučinkovitostjo. Edina skrb zblojenih poslancev je, kako s čim manj dela ob čim večjem zaslužku, ki vključuje male prevare, ostati čim dlje ob napajalnem koritu. Je zato čudno, da se čedalje več Evropejcem sistem gnusi, ko na vsakem koraku trčimo na nekompetentnost, zlorabo, ignorantstvo in neučinkovitost, poleg tega pa nam kar naprej perejo glavo z mantrami o pravni državi, vladavini prava in podobno?

Zato rečem samo eno: Bravo, Albanija!