(KOLUMNA) Ni miru brez Ukrajine

»No Peace Without Spain« je bil politični slogan, nemara prvi te vrste, v Veliki Britaniji med vojno za špansko nasledstvo. Britanci, ki so tedaj prvič v zgodovini zares odločilno posegli v vseevropsko celinsko vojno, so z njim hoteli preprečiti sklenitev mirovnega sporazuma, ki bi sicer zgladil spore med velesilami (zlasti Francijo, Avstrijo in samo Britanijo), usodo španskega imperija pa prepustil kasnejšemu razvoju dogodkov – kar bi z drugimi besedami pomenilo močnejši strani v spopadu, v tem primeru Franciji Ludvika XIV.

Kot nam je nedavno plastično prikazal film Favoritka (Yorgos Lanthimos, 2018), je to v praksi pomenilo vztrajanje pri nadaljevanju drage in nepriljubljene vojne, dokler ne bi bil sklenjen razumen in vsesplošen mirovni sporazum, ki bi znova vzpostavil ravnovesje sil na celini, porušeno zaradi francoskega ekspanzionizma.