(KOLUMNA) Ni resnice brez poguma

George Orwell je v svojem Poklonu Kataloniji, sicer zelo subjektivnem poročilu o državljanski vojni v Španiji, zapisal: »Kar me je presunilo in me še danes presunja, je, da so ljudje v grozodejstva verjeli ali ne verjeli zgolj na podlagi svojih političnih nagnjenj. Vsakdo verjame v grozodejstva sovražnika in ne verjame v grozodejstva svoje strani.« In tako tudi danes.