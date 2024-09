(KOLUMNA) Izgubljena priložnost za kritično soočenje

V nadaljevanju preberite:

Blejski strateški forum je bil deležen ostrih kritik, ker je bila nanj vabljena Cipi Livni, nekdanja vplivna izraelska političarka, večkratna ministrica, podpredsednica vlade in nato neformalna vodja opozicije. Že pet let v politiki ne deluje aktivno, toda njena stališča do Gaze (ki so v Izraelu sicer mainstream) so preveč kontroverzna, da bi pustila brezbrižne. Zelo kritična je do Netanjahuja (dolgo je veljala za njegovo glavno politično nasprotnico), vendar z redkimi pridržki podpira vojaško strategijo izraelskega vodstva, za katero je popolno uničenje Gaze, z velikanskimi civilnimi žrtvami med tamkajšnjimi Palestinci, sprejemljiva cena za izkoreninjenje Hamasa – in morda ne le cena, temveč, kot je jasno iz besed mnogih ministrov izraelske vlade (da o vplivnih medijskih osebnostih niti ne govorimo), celo dobrodošla kolateralna … prednost.