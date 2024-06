(KOLUMNA) Posvet na Japonskem

V nadaljevanju preberite:

Izbira države za posvet o državnem dolgu je bila naravnost idealna – japonski državni dolg je 2,5-krat večji od njenega BDP. In vendar se tudi ta dolg še povečuje. Hkrati pa se japonski BDP le počasi povečuje, ker se umirja rast produktivnosti, medtem ko se prebivalstvo, ki s svojo potrošnjo BDP soustvarja, precej krči zaradi staranja družbe ter tudi zelo šibkega priseljevanja tujcev na Japonsko. Zato ni presenetljivo, da so japonska podjetja med vodilnimi pri razvoju tehnologij robotizacije in avtomatizacije proizvodnje ter tudi vse številnejših storitvenih opravilih, kot so skrb za čistočo, priprava in razdelitev hrane, varnost prometa in celo nega ostarelih. Vendar to ni kolumna o japonskem načinu prilagajanja, ampak o javnem dolgu, ki v razmerah višjih obrestnih mer postaja »dražji«, saj se, kot rečeno, dolg le nalaga, medtem ko tekoči odhodki za obresti predstavljajo del odhodkov v tekočem proračunu vsake države. Zato tudi države pogosto poročajo o svojem primanjkljaju pred plačanimi obrestnimi odhodki ter o primanjkljaju po obrestnih odhodkih.