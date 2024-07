(KOLUMNA) Zastonj kosilo

V kolumni preberite:

Če bi bil politik, potem bi za to, kar se mi je zgodilo, okrivil neznosno vročino v zadnjih dneh. Tako kot naj bi kozmični dež povzročil težave z glasovalnimi napravami v parlamentu, bi vročinski val lahko povzročil izključitev mojih možganov. A to bi bila zgolj še ena samoprevara v zgodbi, za katero bom zato raje okrivil samo samega sebe.

Petkovo jutro se je začelo s polito kavo, vendar me to ni moglo spraviti v slabo voljo. Še vedno me je pokonci držalo zadovoljstvo izpred nekaj ur, ko sem sredi noči končal pisanje teksta, ki sem ga zjutraj še enkrat prebral, popravil nekaj malenkosti in nato z olajšanjem oddal. Opravil sem obsežno nalogo in vedel sem, da bo vse, kar bom še storil ta dan, zgolj bonus k sklepu uspešnega delovnega tedna. A sledilo ni nič pametnega. Pravzaprav sem storil veliko neumnost.