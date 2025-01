(KOLUMNA) Toksična moškost kot politični program

V nadaljevanju preberite:

Pretekli teden je ameriško-britanski vplivnež Andrew Tate, obtožen posilstva, trgovine z ljudmi in organiziranega spolnega izkoriščanja žensk, ustanovil svojo politično stranko BRUV (Britain Restoring Underlying Values*). Trdi, da bo v prihodnjih desetih letih postal premier Velike Britanije, svoj politični program pa naj bi uresničil v treh mesecih. Če mu to ne bo uspelo, bo prostovoljno odstopil, hkrati pa razkril imena vseh, ki mu bodo stali na poti in preprečili uresničitev njegovih rešitev.

Tatova politična stranka je zasnovana kot odziv na sodobno politiko, ki jo označuje za neučinkovito in korumpirano. Trdi, da že dolgo ne verjame več trditvam o nesposobnosti politikov, pač pa so ti, po njegovem mnenju, del globalne politične zarote, ki jo vodi satanistična elita in katere cilj je ukinitev zahodne civilizacije.

Če ste v tem prepoznali klasično pravljično strukturo dobrih in slabih sil, ki je srž sleherne teorije zarote, se ne motite. Kaj drugega bi nam spreten trgovec prodajal v času populizmov kot prav tovrstne zgodbe, ki se prodajajo kot tople žemljice. Vsa naša življenja so očitno del globalnih zarot (ali, v domačijskem jeziku, stricev iz ozadja), mi pa slepi in zavedeni, zato potrebujemo odrešitelja.