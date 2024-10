(KOLUMNA) Umetnost zapiranja vrat

V nadaljevanju preberite:

Vodenje javnih projektov je birokratsko zahteven proces. Ko se pojavi realna družbena potreba, mora država z mehanizmi, ki naj bi zagotavljali ustavne vrednote enakosti, odgovoriti z ustrezno investicijo. Najprej naj bi stroka pripravila ustrezne projekte, ki bi bili v danem časovnem kontekstu in finančnem okviru najprimernejši. Po potrebi se vpraša ljudstvo, ali se strinja, da bo v naslednjih letih šel velik del davkov, ki jih pridno plačujemo v skupno blagajno, za to investicijo. Sledila naj bi gradnja. Ker je za takšno investicijo porabljen javni denar, bi bila osrednja naloga politike skrb, da se ta ne prelije v zasebne žepe in da je učinek na koncu v prid skupnosti.