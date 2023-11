Komedija temnega novembra

V kolumni preberite:

»Ne, november je! Ne da se delat …« Tako je pred slabim desetletjem ministrica Irena Majcen odgovorila na vztrajno vpraševanje novinarjev, zakaj da ta in ta politični ukrep ne more biti izpeljan. Ker je november – »ne da se!« Čas, ko na obzorju še ni lučk in je zato temno kot v predpeklu, mi pa smo globoko pogreznjeni v trpko ljubljansko meglo, nas, kot je opozarjala preroška ministrica, zvabi v posebno politično zakrčenost. Je pač november.