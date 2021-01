Lekcija iz Brazilije

V kolumni preberite:

V reviji Sience so bili pred kratkim objavljeni novi podatki o poteku in posledicah epidemije covida-19 v dvomilijonskem brazilskem mestu Manaus, v katerem se je zaradi nekontrolirane epidemije »prekuženost« do oktobra 2020 povzpela na kar 75 odstotkov. S tem so v Manausu pravzaprav »po naravni poti« dosegli mejo, ki bi pri covidu-19 lahko pomenila ustavitev epidemije zaradi doseganja kolektivne imunosti – če je ta seveda pri spontanem prekuževanju (in brez cepljenja) sploh dosegljiva.