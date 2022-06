LGBTQI + vprašanje o vprašanju

V nadaljevanju preberite:

V tem zapisu ne gre za to, da bi nasprotoval aktivizmu LGBTQI+ (čeprav mi res ni prav simpatičen, priznam). Gre za to, da oporekam statusu, ki si ga je pripisal. Status neke metapolitične, nadpolitične nepozicije. Njegov nasprotnik – konservativnejši pogled na vprašanja spola in družine – ostaja na ravni »pozicije« v smislu »še enega od stališč«, kamor seveda tudi spada. A natanko na isto raven, na raven političnih vizij, o katerih je mogoče razpravljati, spada tudi pozicija skupnosti LGBTQI+.

Omenjeni aktivizem, kot rečeno, poudarja, da gre za nesporazum, ker vprašanja sploh ni in ker »tako pač je«; ker je sodobna sociološka znanost spoznala to in ono glede kulturno-družbene pogojenosti spolne identitete in je treba torej preprosto – upoštevati znanost. Češ: »Dragi sodržavljani, vi imate lahko svoje vrednote, ampak upoštevati morate znanost.« Z dolžnim spoštovanjem, ampak to je smešno. In žalostno.