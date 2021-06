Ljubezen in enotnost po slovensko

Več preberite v nadaljevanju:

Če kdo razume, kaj je ljubezen, kaj je to povezovanje naroda, kdo je osvoboditelj, kdo junak in kdo odpadnik, sovražnik naroda, potem je to lahko v naši državi samo eden. In če on ukaže, da partizanski praporščaki nimajo kaj početi na proslavi, tukaj ni debate. Janez pravzaprav z vso silo rešuje evropski parlament, saj nasprotuje delitvam in se strašno trudi za povezanost Evrope. Iz njega kar brizga ljubezen do Evrope in njene zgodovine. Bori se za enotnost brez praporščakov.