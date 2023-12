Majhne besede, velike zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Se še spomnite covida-19? Seveda se, znova je z nami. Potem se spomnite tudi vseh anticepilcev, ki so verjeli, da jim bosta Bill Gates in George Soros pod kožo obenem vsadila čip, s katerim bosta nadzorovala, kaj pa vem, naše vsakdanje misli, korporativne skrivnosti, spolne fantazije.

Pustimo ob strani, da korporativni marketing, globoka država, Bill Gates in George Soros v resnici ne potrebujejo covidnega čipa, da bi prišli do naših skrivnosti, ker jim te skrivnosti – največkrat prek družbenih omrežij – serviramo kar sami. A vendarle. Kjer je dim, je tudi ogenj, tako zlahka se ne damo. Teorije zarot so pretirano mamljive, za nekatere pa tudi dobičkonosne, da bi se jim odrekli čez noč, sploh ker smo 22. novembra zaznamovali šestdeseto obletnico tistega atentata, ki je po zaslugi Abrahama Zapruderja – televizičen, v barvah, za standarde šestdesetih let »instantno« dosegljiv in globalen – preoblikoval naše dojemanje prelomnih in travmatičnih dogodkov.