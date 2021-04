Miličnik v križišču z belimi rokavicami

V nadaljevanju preberite:

Vsi so se zarotili proti tej mučeniški vladi. Ne samo gimnazijci, ne samo domači izdajalci, ne le cenzorsko razpoloženi nemški komunajzarski mediji, ne bruseljski skrajnolevičarski evroposlanci. Zdaj hočejo Ivana spraviti ob zadnje tri lase še bosenski politiki, ki ga križajo celo v času ramazana. On si že ne bi mazal rok z ne-papirji in ne bi delil narodov. O tem, kdo bi lahko stal z non-paperjem. In o tem, kako bi z non-paperjem lahko poskrbeli za slovensklo logistiko.