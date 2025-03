Minerale ali življenje!

V nadaljevanju preberite:

Ne vem, zakaj, ampak na vse našteto sem pomislil, ko sem pred dnevi gledal mučno, ponižujočo zasedo, ki sta jo v Ovalni pisarni Zelenskemu pripravila Trump in Vance. Je Zelenski v očeh ameriške administracije »nigger of the world« (kot je o ženskah v istem času kot Newman pel Lennon)? Nekaj drži, konservativcem ni nerodno, ko v javnosti nekoga segregirajo ali ponižujejo. Zelenski ni bil dovolj ponižen, drznil si je jezikati nazaj, pa še zahvalil se ni nikoli za vojaško pomoč. Trump je začutil, da ga nima več v vajetih, pa mu je zabrusil, da v rokah nima kart. We're keeping Zelenski down. Čeprav tista o kartah verjetno ne drži povsem, ukrajinski predsednik par stvari vseeno ima v rokah, reče se jim redke rudnine in minerali, ki jih Trump zahteva v zameno za vojaško pomoč. Brez okolišenja.