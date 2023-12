Moč jezika ali jezik moči

V nadaljevanju preberite:

Zdajšnji predlog dopolnjenega zakona o javni rabi slovenščine nasploh in v digitalnem okolju, ki ga je vlada pred dnevi poslala v državni zbor, bo del tega varovanja času smiselno in ustrezno okrepil ter v tem smislu povečal zakonsko učinkovitost. To je dobro, čeprav se ne bo uresničilo čez noč. Za drugi del, s katerim bi lahko disciplinirali Netflix in njemu podobne, bi rabili veščino diplomatskega mešetarjenja v Bruslju. Skupaj z drugimi v podobnem položaju bi morali doseči spremembo direktive. Je slovenska diplomacija zmožna takega podviga?