Moja dežela je moj planet

Zadnje čase smo vse pogosteje soočeni z ekstremnimi vremenskimi dogodki, ki se sicer zgodijo le na nekaj deset ali celo sto let. Priča smo zelo intenzivnim padavinam, pri katerih lahko v zelo kratkem obdobju pade ogromna količina dežja, ki je še tako dobro zgrajena kanalizacija ne more odvesti.



Letošnje poletje so v sredozemskih krajih izmerili tudi nekaj rekordno visokih temperatur, zaradi izrazite suše pa se je Cerkniško jezero prvič po skoraj dveh desetletjih povsem izsušilo.



Bistveno večja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov je jasen znak, da se naše podnebje spreminja. Če smo morali še nedavno preučevati grafe z rezultati meritev, da smo dojeli razsežnost podnebnih sprememb, zdaj že iz našega vsakdanjega izkustva izhaja, da verjetnost za nastanek ekstremnih vremenskih dogodkov ni več taka, kot je bila nekoč.