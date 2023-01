Na grmado s čarovnicami!

Hrvati in Slovenci so se zjokali od veselja, ker jim je EU dovolila podreti mejo. Kako enostavno danes razveselimo ljudi! Najprej 25 let zidaš neprodušne meje, nujno dodaš še rezilno žičnato ograjo, čez sedem let pa rečeš, da meje niso več potrebne in rezilna žica še manj. So prebrisanci vedeli, kakšno veselje nam bodo pripravili januarja 2023, ko bodo vse te staromodne mejne rekvizite zabrisali na smetišče zgodovine? Edini osmoljenci vseh teh iger brez meja so piranski ribiči. Pet ali šest jih je še ostalo. Z denarjem, ki so ga porabili za vse zdraharske telovadbe na meji, bi ne samo pet, ampak vsaj 50 slovenskih ribičev živelo gosposko vsaj do penzije.

Morda morajo iz podobnega razloga zdaj Ljubljančani sredi noči stati v vrstah za ustavno pravico. Samo predstavljajte si, kako veseli bodo, ko jim bodo lepega dne ponudili, da lahko pridejo do zdravnika po naročilu, brez čakanja, ob točno predpisani uri. Moti se, kdor misli, da so ustavne pravice, posebno 51. člen, kar od boga dane. Zdaj vemo, da je treba sredi noči stati ure in ure na mrazu in megli in se potruditi zanje. Tak sistem uveljavljanja ustavnih pravic tudi najhitreje in najbolj nazorno pokaže, kako slab je kak (še posebej zdravstveni) minister. V igri je pet milijard evrov, če je super zaslužkov, provizij in podkupnin samo 10 odstotkov, potem je treba narediti vse, da imamo slabe ministre za zdravstvo. In bistre trgovce z medicinskim evrom.

Poglejte, kako popoln zdravstveni sistem so uredili vsi prejšnji ministri. Kako odličen zavarovalniški sistem so postavili, odpravili dopolnilno zavarovanje, povečali število vpisov na medicinske fakultete, poskrbeli za idealen plačni sistem, razbremenili zdravnike nepotrebne administracije ... Zgradili so čudovit sistem, ki je trajal le do jeseni 2022, ko je novi minister vse porušil z izjavo, da bo mladim zdravnikom zvišal borne plače, da bi vsaj malce manj bežali k zasebnikom in v tujino, in napovedal revolucijo v zavarovalniškem sistemu. Neumnosti. Zdravniških plač nima smisla zviševati, ker bodo tujci in zasebniki vedno bolje plačali kadre kot država. Zato nima smisla zdravnikov niti izobraževati, ker jih bodo itak pobrali drugi. Raje jih uvozimo iz drugih držav, ker je tako in tako vseeno, kako je tam doli pri njih z zdravstvom. Ne vemo, kaj bodo naredili z dvoživkami. Če bodo dvoživke dovolili, jih bo narod kamenjal ali pa streljal, kot se je že zgodilo. Če dvoživke ukinemo, bo treba uvoziti še več zdravnikov, pa čeprav iz Pakistana ali s Filipinov.

Smo pa navdušeni, da sedanjemu ministru solijo zdravstveno pamet predvsem tisti nekdanji ministri, ki so za zdravstvo naredili točno to, kar imamo zdaj. Kajti vsak sistem potrebuje natanko 13 do 15 let, da se formira in izuči tim. Da bi zdravnike lahko kako prisilili v obstoječe razmere, ne kaže ravno najbolje. Če bo narod še naprej pljuval po teh timih, jih bo čez 13 let še manj. Če nam bodo tedaj po kakšnem naključju fige pokazali še bratje Balkanci, nam bodo pomagali le še stare mame in fejsbuk mojstri.

Kljub vsem strašnim ogljičnim izpustom, ki jih je povzročila Urška, je treba priznati vsaj eno: da sta topel december in januar nenavadno darilo narave Evropi v boju proti Putinovi računici, da nas bo s plinom zamrznil. Še narava se je uprla takemu izsiljevanju in Putinovi strategiji polomila zobe. Zaradi tople zime smo pokurili milijone ton manj fosilnih goriv, toliko manj obremenili podnebje in z lažjim srcem privoščili Urški silvestrovanje z otroki doma, da je novoletno jutro lahko spala dve urici več ter Slovenijo bolj sveža in zlikana predstavljala v dunajski Zlati dvorani Musikvereina. Po mnenju slovenske javnosti bi morala na Dunaj potovati že dan prej in tam tudi silvestrovati, nujno brez družine (da bi lahko opravljali, kdo je kje in za koliko ter s kom spal). To pa bi bil še večji, ne le ogljični zalogaj. Res bi morala na Dunaj s kočijo, ker če bi šla z vlakom, bi se morda še danes vozila proti cesarskemu mestu.

Evo, rad bom dočakal dan, ko bodo ogljično občutljivi Slovenci naredili vse, da bodo poleg zdravniških injekcij dočakali tudi evropsko hitro potovanje z vlakom do cesarskega dvora in papeževega mesta. Ko se je lani Borut vozil z istim sokolom z Brnika do Trsta in Maribora in vsi ostali moški junaki petkrat na leto do Dunaja in prav toliko do Budimpešte, pa nismo slišali niti ene same pridige. Na grmado s čarovnicami!